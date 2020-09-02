«Конкурс для инициативных». В Пермском крае 5 сентября стартует «Молодежный резерв Прикамья 2020»

Фото: краевое правительство.

5 сентября в Пермском крае начнут принимать заявки на III открытый региональный конкурс «Молодежный резерв Прикамья 2020». Он будет проходить в два этапа - в очном и заочном формате. В нем могут принять участие жители края до 35 лет, имеющие высшее образование.

Еще одно, формально не зафиксированное в документах, условие – инициативность.

- Пермский край — это территория развития молодёжи, это регион, который должен быть комфортным для проживания молодых людей, - подчеркивал ранее, обращаясь к представителям молодого поколения, глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Для нас имеет ключевое значение, чтобы мы видели инициативы, которые вы проявляете.

Цель такого конкурса – определить и поддержать молодых перспективных специалистов из различных отраслей, обладающих высокими профессиональными и личностными качествами. Узнать подробнее о нем, а также посмотреть лучшие проекты «резервистов» прошлого года можно будет на площадке молодежного форума «Пермский период».

Актуальная информация о конкурсе размещается в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/mrp2018/.

С положением о конкурсе можно ознакомиться по ссылке https://www.permkrai.ru/governor/rezerv/.

Для участия в молодежном форуме "Пермский период" необходимо зарегистрироваться https://myrosmol.ru/event/48302.

НАША СПРАВКА

Впервые конкурс «Молодежный резерв Прикамья» состоялся в 2018 году. Ежегодно в нем принимают участие более тысячи человек. В прошлом году победителями были признаны 76 молодых людей. Победа в конкурсе в молодежный резерв Прикамья предоставляет доступ к бесплатной годовой программе развития. За 2 года в государственные органы и подведомственные учреждения трудоустроились более 30 человек, в том числе почти половина из них - на руководящие должности. Многие перешли на более высокие управленческие позиции.