Райффайзенбанк усиливает розничное направление в Сибирско-Уральском макрорегионе

Ирина Ярыгова. Фото: Райффайзенбанк

Ирина Ярыгова назначена руководителем направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. В числе ключевых задач Ирины будет активный рост клиентской базы при сохранении высоких стандартов качества обслуживания.

Ирина окончила факультет энергетики Новосибирского государственного технического университета. Карьера в банковской сфере началась с 2005 года в КМБ-Банке. После, в Альфа-Банке она руководила ипотечным направлением по Сибири и Дальнему Востоку. В Райффайзенбанк пришла в 2014 году на позицию лидера по ипотеке в Сибири, а в прошлом году стала руководителем отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона.

«Райффайзенбанк традиционно силен во всех розничных направлениях: ипотеке, потребительских кредитах, кредитных картах, Daily Banking и накопительных продуктах. Но наши цели еще более амбициозны. Опыт и знания Ирины помогут нам стать самым рекомендуемым банком в розничном сегменте», – отмечает Эльвира Емец, директор Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка.

«В команде розничного блока Райффайзенбанка я уже более шести лет, поэтому глубоко понимаю все преимущества наших продуктов и подходов. Заниматься комплексным развитием розничного направления в регионе — это не только новый вызов для меня, но и возможность внести свой вклад в то, чтобы легкие и удобные продукты банка стали частью жизни еще большего числа клиентов», – прокомментировала Ирина Ярыгова.