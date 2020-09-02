У пермяков остался один месяц, чтобы подать заявления на коронавирусные выплаты на детей до 16 лет

Заявления на получение пособия на детей нужно подать до 1 октября. Фото: Василий Вахрин

В Пенсионном фонде по Пермскому краю напоминают, что у жителей региона остался только один месяц, чтобы подать заявление на выдачу пособий на детей.

Семьям с детьми до 16 лет, которые еще не обратились за выплатами, нужно подать заявление до 1 октября 2020 года.

В соответствии с Указом, с апреля в течение трех месяцев Пенсионный фонд начал производить ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на детей до трех лет. С июня выплачивается единовременная выплата в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет.

Напоминаем, что семьи, в которых дети достигли трехлетнего возраста с 1 июля по 30 сентября 2020 года, также имеют право на получение единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка от 3-х до 16-ти лет. Обратиться с заявлением можно через Портал госуслуг, клиентские службы Пенсионного фонда или МФЦ. Заявление принимается не ранее месяца, в котором ребенок достиг возраста 3 лет.

- Выплаты предоставляются из федерального бюджета, не зависят от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки и не учитываются в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки, - комментируют специалисты Пенсионного фонда Пермского края.

Получить более подробную информацию, а также предварительно записаться на прием можно по номерам телефонов «горячих линий» территориальных управлений, размещенных на официальном сайте ПФР по адресу http://www.pfrf.ru/branches/perm/contacts/

Телефон «горячей линии» отделения ПФР по Пермскому краю (342) 264-32-04.