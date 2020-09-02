Победители экопроекта «Азота» реализуют гранты

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Победители грантового конкурса эколого-просветительского проекта «Город-сад. Наследие» филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» продолжают воплощать свои идеи по озеленению. Представители предприятия, администрации города Березники и общественных организаций в составе специальной комиссии посмотрели результаты работ на трех территориях.

Детский сад №58 направил грант в размере 100 000 рублей на реализацию познавательных проектов: образовательной терренкуры (метод тренирующей терапии), зимнего сада, аптекарского огорода и метеостанции. Были закуплены редкие растения, грунт, а также оборудование для знакомства детей с особенностями природы и погоды на метеостанции. В частности, барометр, компас, гигрометр, и другие сложные приборы.

В школе №3 с помощью гранта воплотили в жизнь проект «Цветочная азбука Миндовского». На каждую букву алфавита здесь выращивают разные цветы и растения, в общей сложности уже более 100 видов. Клумбы расположены у центрального входа в учреждение.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Лидия Самойленко, учитель биологии МАОУ «СОШ С УИОП №3»:

- Растения мы закупаем в ботаническом саду г. Соликамска. Сейчас там по нашей просьбе выращивают большую группу саженцев, многие из которых редкие, например, карликовая груша, альпийская смородина, дерен, клематисы. Как-то наш ученик сказал: «Вход в школу – это наше лицо, и оно должно быть красивым». Для того, чтобы входная группа была цветущей, мы и разработали этот проект.

Во Дворце детского и юношеского творчества с помощью гранта удалось продолжить облагораживание территории в актуальной тематике 75-летия Победы. Этим летом здесь появилась клумба в форме флага Российской федерации с использованием соответствующих цветов петунии, обрамленной георгиевской лентой из бархатцев. Активно вовлечены в экологический проект и ребята из трудовых отрядов.

Михаил Глуховской, председатель координационного совета МОД «Комитет экологического спасения города Березники»:

- Молодежь «Азота» отличается особым отношением к экологии, активно участвует в городских мероприятиях. На протяжении нескольких лет мы совместно очищаем берега рек и озер, заготавливаем саженцы в рамках проекта «Твое дерево городу». Проект «Город-сад. Наследие» - логическое продолжение деятельности молодых азотчиков. Идея объединить усилия для грамотного озеленения родного города не только успешно воплотилась, но и продолжает развиваться.

Фото: «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Венера Мухатаева, специалист отдела социального развития филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Инициированный нашим предприятием проект «Город-сад. Наследие» получился ярким и очень полезным. Его главная цель - объединить усилия активных жителей, общественников, представителей предприятий для того, чтобы наш город стал более благоустроенным и зеленым. В прошлом году, например, была возможность отправить на экологический форум в Пермь педагогов, представителей управления благоустройства города. Была проведена и научно-практическая конференция. Нынче, в связи с карантином, эти мероприятия были отменены. Тем не менее, мы видим чудесные результаты работы участников проекта. Главное их пожелание: продолжать проект, вовлекать в его реализацию еще большее количество горожан.

Филиал «Азот» планирует продолжить эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие». Вновь лучшим будут выделены специальные гранты на реализацию идей по озеленению территорий.

Для справки:

Эколого-просветительский проект «Город-сад. Наследие», инициированный молодежью «Азота» в 2019 году, посвящен 110-летию Валентина Леонидовича Миндовского, известного ученого практика-озеленителя.

В рамках проекта успешно реализован ряд мероприятий: экологический квест для школьников, субботники, конкурс по озеленению территорий образовательных учреждений. Для активистов конкурса была организована поездка в Соликамский Мемориальный ботанический сад им. Г.А. Демидова. В ноябре проект был отмечен дипломом III степени на краевом конкурсе эколого-просветительских проектов. На научно-практической конференции лучшие проекты по озеленению территорий образовательных учреждений вручены гранты от «Азота» на общую сумму 640 тысяч рублей. Сертификаты на 100 000 рублей получили пятеро финалистов: школа №3, загородный оздоровительный центр «Дружба», Станция юных натуралистов, Дом детского и юношеского творчества и детский сад №58.