«Жуткое зрелище». В Перми остановка рухнула на автобус с пассажирами

ЧП произошло на улице Соликамской. Фото:vk.com/podslushanoperm

В Перми утром, 2 сентября, сильный порыв ветра вырвал с места остановочный комплекс на улице Соликамской. ЧП произошло на остановке «Завод масел».

По словам очевидцев, которые прислали фотографии в группу Вконтакте «Подслушано Пермь», остановку вырвало в тот момент, когда автобус остановился, чтобы посадить пассажиров. Ее сдуло ветром прямо на автобус, часть конструкции разбила стекло. К счастью, никто не пострадал.

- Вот такие крепкие у нас остановочные комплексы, - пишет пассажирка. - Сама находилась в этом автобусе - жуткое зрелище.