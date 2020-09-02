«Налицо слепая зона». В Перми признали ошибку при размещении перехода возле ЦУМа и пообещали исправить ее через год

Фото: страница в Фейсбук Дениса Галицкого.

Пермский правозащитник и блогер Денис Галицкий на своей странице в Фейсбук обратил внимание на то, что при реконструкции Комсомольского проспекта дорожники допустили ошибку – они сместили «зебру» на пешеходном переходе возле ЦУМа значительно правее, чем было раньше (если смотреть в сторону Камы), и это повысило опасность при пересечении улицы Ленина.

- При такой близкой «зебре» пешеходы окажутся в слепой зоне передних стоек автомобилей, которые готовятся к повороту, - написал Денис Галицкий.

В подтверждение он выложил фотографию, где легковушке пришлось остановиться прямо там, где идут люди.

На критику оперативно отреагировал руководитель Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис.

- Перенос пешеходного перехода ближе к пересекаемой проезжей части - это моя ошибка, - ответил он в комментариях. - Проектировщик перенес его для того, чтобы он шел по линии тротуара, а я не обратил на это внимание при согласовании. К сожалению, сейчас эту ошибку исправить нельзя.

На следующий год готовится ремонт улицы Ленина. В ходе ремонта планируется вынести трамвайные остановки напротив ЦУМа. Это повлияет на расположение пешеходного перехода - он вернется примерно на прежнее место.

Дорожник объяснил, что при возврате перехода на прежнее место он станет менее удобным для пешеходов.

- Слепая зона в области стойки проявляется во всех случаях, когда автомобиль подъезжает к пешеходному переходу под углом, - объяснил Максим Кис. - Чтобы этого избежать, пешеходный его нужно относить туда, где радиус закругления заканчивается, т.е. на 5-8 метров. Это безопаснее, правда, неудобнее для пешеходов - нужно будет ходить «зигзагом».

Пермяки оценили оперативность руководителя дорожной дирекции.

- Редкий случай, когда чиновник говорит «Это моя ошибка», за что можно выразить уважение, - прокомментировал один из посетителей соцстраницы.

Пермяки поинтересовались у Максима Киса, почему надо тянуть с переносом «зебры» целый год.

- Пешеходный переход - это ведь не только «зебра», - прокомментировал он. - Это еще основные и дублирующие знаки, светофоры и пандус. По их взаимным расположениям регламентированы все расстояния.