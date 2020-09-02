В Пермском крае отменяются дополнительные выплаты от Центра занятости населения

Выплаты безработным с 1 сентября изменятся. Фото: архив "КП"

В Пермском крае в период распространения коронавирусной инфекции были введены дополнительные меры поддержки для тех, кто остался без работы. Для них были установлены дополнительные пособия по безработице и выплат на иждивенцев в период пандемии. С 1 сентября вступил в силу прежний режим расчета от Центра занятости населения Пермского края. Специалисты ведомства напомнили о сроках таких выплат.

Минимальный размер пособия по безработице с 1 мая по 31 августа равен 5175 руб. (ППРФ от 10.06.2020г. № 844 и 04.07.2020 г. № 988). С 1.09.2020г. минимальный размер пособия составит 1725 руб.

Для индивидуальных предпринимателей, прекративших деятельность после 01.03.2020г., предусмотрена выплата максимального пособия по безработице - 13949,5 руб. - с 13.06.2020г. до 1.10.2020г. (ППРФ от 10.06.2020г. № 844). С 1.09.2020г. минимальный размер пособия для ИП составит 1725 руб.

Безработные с детьми до 18 лет в течение трех месяцев (июнь-август) получают по 3000 руб. на каждого ребенка ежемесячно – до 1.09.2020г. (ППРФ от 10.06.2020г. № 844).

Продление выплаты пособия на срок до 3-х месяцев до 1.10.2020г (для безработных с истечением периода выплаты после 1.03.2020г.) (ППРФ от 04.07.2020 г. № 988)

Уволенные после 1.03.2020 г., получают максимальное пособие по безработице до 1.09.2020г. (вне зависимости от уровня заработной платы при увольнении) (ППРФ от 12.04.2020г. № 485 и от 04.07.2020 г. № 988).