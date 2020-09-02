В Прикамье стартовал Киномарафон «Ни дня без кино!»

Так выглядит социальный кинозал в Звездном. Фото: Андрей МАТЛИН

В конце прошлого года в Пермском крае открылись 30 социальных кинозалов в городах и сельских поселениях края, в этом году планируют открыть еще 30.

В сентябре каждый день в течение трех недель до 21 сентября в них будут проводиться бесплатные кинопоказы.

- Для проведения Киномарафона «Ни дня без кино!» социальные кинозалы получат пакет, в который вошли игровые, анимационные и документальные фильмы, - сообщили в Пермской синематеке. - Всего в пакете 21 фильм. В выборе фильмов организаторы ориентировались на доступность для всех возрастов. Значительную часть пакета составляют отечественные фильмы, в том числе о Пермском крае. Не оставлена без внимания главная тема года – 75-летие Победы в Великой Отечественной войне.

Эта акция проходит в рамках проекта «Социальный кинозал», который реализует ГКБУК «Пермская синематека» при поддержке Министерства культуры Пермского края.