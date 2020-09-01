В "Хохловке" вновь пройдут "Большие маневры"

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

26 и 27 сентября в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» состоится XIII Всероссийский фестиваль исторической реконструкции «Большие маневры на Хохловских холмах» (6+).

Гостей и участников ждет увлекательное путешествие во времени, по различным эпохам. Первый день фестиваля будет посвящен средневековой истории. Состоятся реконструкции боев на мечах, состязания лучников, мастер-классы, концерты и турниры. Второй день посвящен истории ХХ века. Пройдет реконструкция одного из сражений Второй мировой войны. Участники – члены клубов военной реконструкции со всей России, а также гости из-за рубежа.

Также на территории музея «Хохловка» будут развернуты выставки военной техники и исторических костюмов.

Как добраться:

На автомобиле из Перми - по мосту через Каму - м/р Гайва - Ильинское шоссе по указателям на Хохловку. Или на рейсовом автобусе №340.