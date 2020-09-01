Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» удостоен почетного звания «Заслуженный работник Компании»

Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

31 августа в Москве состоялась торжественная церемония награждения лучших сотрудников организаций Группы «ЛУКОЙЛ», приуроченная к профессиональному празднику – Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Высшей награды ПАО «ЛУКОЙЛ» - почетного звания «Заслуженный работник Компании» удостоен Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Сергей Андронов более 28 лет трудится в отрасли и с ноября 2016 года возглавляет нефтеперерабатывающий завод в Перми. Под его руководством осуществлена реконструкция и модернизация ряда технологических объектов, что позволило увеличить производство высококачественной продукции, повысить надежность работы оборудования и уровень экологической безопасности. Реализованные инвестиционные проекты обеспечили достижение высоких производственно-экономических показателей и принесли существенный налоговый эффект.

Еще одной значимой наградой отмечен оператор технологических установок ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» Дмитрий Рудаков, которому вручен знака отличия «За наставничество». Нефтепереработчик стал вторым обладателем государственной награды в Пермском крае и первым в Компании «ЛУКОЙЛ». Дмитрий Рудаков работает старшим оператором с 1996 года и за эти годы воспитал целую плеяду профессионалов.