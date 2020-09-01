«Убил, чтобы не плакала». Житель Прикамья задушил 8-месячную девочку

. Фото: Василий Вахрин

Следователи раскрыли убийство ребенка, совершенное 20 лет назад. В сентябре 1999 года пьяный житель Чусового задушил 8-месячную дочку своей сожительницы. Мужчина оставался в частном доме наедине с малышкой. Девочка начала реветь, и он убил ее, чтобы та не плакала и не мешала ему.

Преступление оставалось нераскрытым все это время. Убийца оказался в колонии, его приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение аналогичных преступлений.

Тем временем следователи СУ СКР и оперативные сотрудников уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю получили доказательства, указывающие на причастность заключенного к совершению убийства.

- Для установления всех обстоятельств были допрошены десятки свидетелей, проведены две сложные комиссионные судебные медицинские экспертизы, выводы которых, в совокупности с иными доказательствами, позволили предъявить мужчине обвинение в совершении убийства ребенка, - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР.

Мужчина признан виновным в убийстве лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии. Приговором суда ему назначено наказание в виде еще 15 лет 2 месяцев лишения свободы.