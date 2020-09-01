Энергетики «Т Плюс» напоминают об ответственности за нанесение незаконных граффити

Фото: «Т Плюс»

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» обращают внимание на ответственность за нанесение несогласованных изображений (граффити и проч.) на стены теплосетевых объектов. Речь идет о порче внешнего вида стен центральных тепловых пунктов, насосных станций и блочных модульных котельных. В отношении лиц, которые совершают такие противоправные деяния, предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Так, по статье 214 УК РФ «Вандализм» за незаконные граффити назначается штраф в размере 40 тыс. рублей или 3-х месячного дохода осужденного или обязательные работы. Кроме того, возможен арест сроком до 3 месяцев. Если же противоправные действия совершаются группой лиц или по политическим/идеологическим мотивам, срок тюремного заключения составляет до 3 лет.

Сумма административного штрафа по статье 7.17 Кодекса административных правонарушений за несогласованное стрит-творчество – до 500 рублей. Также по статье 20.1 того же свода законов такие действия оцениваются как мелкое хулиганство со штрафом до 1000 рублей или арестом до 15 суток. Если нарушители окажут неповиновение, то размер штрафа увеличивается до 2500 рублей.

Законодательство обязывает теплосетевую компанию поддерживать опрятный вид объектов теплосетевой инфраструктуры. Поэтому энергетики вынуждены ежегодно нести затраты на удаление посторонних изображений со стен ЦТП и насосных станций. При этом убытки, связанные с приведением внешнего вида объектов в порядок, восстановлением положительного имиджа компании у жителей Перми, подлежат возмещению в судебном порядке с виновных лиц в порядке ст. 15 Гражданского кодекса. «Призываю уличных художников не нарушать закон, и проявлять творчество только по согласованию с руководством энергокомпании. Мы всегда открыты для такого сотрудничества», – отмечает технический директор – главный инженер ООО «Пермская сетевая компания» Сергей Гужев.

Например, в 2020 году «ПСК» предоставила площади для работ учащихся Уральского филиала художественной академии им. И. Глазунова. Как результат – на стенах двух ЦТП в Перми появились согласованные рисунки-граффити, посвященные предстоящему празднованию 300-летия столицы Прикамья. Проект будет продолжен до конца 2020 года.

Справка: граффи ти (от итал. graffito) — изображения или надписи, выцарапанные, написанные или нарисованные краской или чернилами на стенах и других поверхностях. К граффити можно отнести любой вид уличного раскрашивания стен, от просто написанных слов до рисунков.