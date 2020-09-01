В Пермском крае «заминировали» торговые и административные здания

За совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность. Фото: Василий Вахрин

Во вторник, 1 сентября, в дежурные службы Пермского края поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на нескольких административных и торговых объектах региона.

- Информация проверяется правоохранительными органами, службами быстрого реагирования. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Подобные сообщения

поступали и ранее. Информация, содержащаяся в них, была проверена и не подтвердилась. Личности преступников устанавливаются, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Напоминаем, что за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

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