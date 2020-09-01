Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Пермском крае «заминировали» торговые и административные здания

Личности преступников устанавливаются
Виктор ПравдинВикторПравдин
КомментироватьОставить комментарий
За совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

За совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

Фото: Василий Вахрин

Во вторник, 1 сентября, в дежурные службы Пермского края поступили анонимные сообщения об угрозе взрывов на нескольких административных и торговых объектах региона.

- Информация проверяется правоохранительными органами, службами быстрого реагирования. Приняты необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Подобные сообщения

поступали и ранее. Информация, содержащаяся в них, была проверена и не подтвердилась. Личности преступников устанавливаются, - сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края.

Напоминаем, что за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма предусмотрена уголовная ответственность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Перми «заминировали» девять торговых центров и семь гостиниц

Анонимное сообщение пришло на электронную почту УФСБ (подробнее...)

ЧП