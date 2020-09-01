Волонтеры просят помощи в поисках потерявшегося в лесу в Прикамье мужчины

Фото: поисковой отряд "Регион59"
Волонтеры поискового отряда "Регион59" объявили срочный сбор на поиски 90-летнего Аркадия Крапивина.
В понедельник, 31 августа, Аркадий Крапивин ушел в лес в городе Губаха и пропал. Волонтеры просят неравнодушных жителей Пермского края помочь в поисках мужчины.
Место сбора: Губаха, Крестовая гора, поворот на отсыпную дорогу.
Координаторы: 8-963-014-14-13 Екатерина, 8-902-798-82-41 Иван.
Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.
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