«Первую неделю бесплатно». Между Пермью и Краснокамском начали ходить «Ласточки»

Одними из первых пассажиров "Ласточки" стали глава Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

- Едешь быстро, комфортно, в вагоне светло, нет давки, как в автобусах, вагон идет очень мягко, -радуется жительница Краснокамска Нина Кузнецова.

1 сентября в направлении Краснокамск–Пермь ll и обратно начали курсировать современные электропоезда «Ласточка». Первый рейс перевез 307 жителей Краснокамска в краевой центр. Одними из первых пассажиров скоростного пригородного поезда стали глава Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников.

- Реализовали проект, о котором весной подумали и приняли решение, - отметил Дмитрий Махонин. - Такого не было с постсоветских времен. Естественно, будем продолжать развивать пригородное железнодорожное сообщение: нам необходимо увеличить и скорость движения, и завершить обустройство путей. В следующем году вместе с РЖД планируем запустить сообщение из Закамска в Пермь. Правобережная часть Перми готова к пуску электрички. В проекте предусмотрены остановочные пункты: они планируются на комплексе пермского «политеха», Сердечно-сосудистого центра и ТЦ «Спешилов» – территории, на которых будут развиваться социальные объекты. Пермь – протяженный город, и «Ласточка» как нельзя кстати помогает нам сблизить города края.

- Самое главное для нас и для края – удобство пассажиров, применение современных востребованных технологий, - рассказал Иван Колесников. - У Перми большая транспортная схема. У города большая протяженность, он расположен на двух берегах, есть большие поселения-спутники. ЖД-транспорт как никакой другой может объединить людей простыми и эффективными решениями.

ВАЖНО

Современные «Ласточки» (2 поезда по 5 вагонов каждый) по маршруту Пермь ll – Краснокамск следуют в режиме экспресса, с остановкой на станции Оверята. Время в пути составляет 52 минуты. Из Краснокамска электропоезд отправляется в 06.38, 07.40, 15.00, 17.02, 18.34. Из Перми – в 12.30, 15.12, 17.23, 18.54, 20.05 (время местное).

«Ласточки» оборудованы комфортными креслами, розетками для зарядки телефонов и гаджетов, биотуалетами и кондиционерами. Каждый поезд вмещает более 400 пассажиров.

С 8 сентября стоимость поездки в одну сторону составит 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно будет приобрести как в электричке, так и в городском автобусе - его стоимость составит 90 рублей по модели «электропоезд + автобус».

В первую неделю курсирования проезд в направлении Краснокамска будет бесплатным для всех пассажиров.