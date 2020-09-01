Пользователям мобильного приложения Райффайзен Бизнес Онлайн доступен удобный перевод на собственный счет физлица

Фото: Райффайзенбанк

Клиенты Райффайзенбанка из сегмента малого и микро бизнеса могут быстро перевести средства с бизнес-счета на свой счет физлица в мобильном приложении Райффайзен Бизнес Онлайн.

Для этого достаточно зайти в раздел «Платежи» и выбрать «Людям в Райффайзенбанк». Далее появится опция «Перевести себе». Затем нужно выбрать счет, с которого будут списаны деньги, и ввести нужную сумму. Сервис доступен для устройств на базе операционных систем iOS и Android.

«Райффайзен Бизнес Онлайн — это быстрый и удобный доступ ко всем современным финансовым сервисам для бизнеса. Перевод на свой счет физлица экономит время и исключает риск ошибок при вводе реквизитов — вся информация для перевода подгружается автоматически. Сам перевод внутри банка бесплатен и займет всего несколько минут, в течение которых средства поступят на личный счет предпринимателя», — отметила Анна Парфенова, руководитель направления цифровых каналов для малого бизнеса Райффайзенбанка.