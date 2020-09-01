В «Погоде» стартовали продажи квартир в новом квартале

Фото: «Девелопмент-Юг»

Сегодня, 1 сентября, федеральный застройщик «Девелопмент-Юг» объявил старт продаж нового квартала в первом семейном экогороде «Погода». Теперь у жителей Перми появилась возможность купить квартиру по стартовым ценам до 15% дешевле. Новый квартал по Сапфирной, 10 станет уже четвертым в экогороде. Строительство активно движется. Дом будет сдан во II квартале 2022 года.

«Погода» располагается в микрорайоне «Ива». Это живописное место на небольшой возвышенности. С одной стороны она примыкает к микрорайону Садовый, с другой — окружена зелёным массивом. Эксперты отмечают высокий экостатус этой территории. По результатам замеров, уровень шума и загрязнения воздуха составляет здесь всего 1,5–50% от предельно допустимых. Это отличные показатели, которые гарантируют тишину и чистый воздух. При этом поездка в центр Перми занимает обычно не более 17 минут.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Каждый дом в «Погоде» имеет огромный двор площадью 15 тысяч метров. Это в 2,5 раза больше, чем в среднем в новостройках Перми. А деревьев и кустарников в экогороде больше, чем квартир. В каждом дворе их 455, а во всем комплексе — более 5000.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Сердцем «Погоды» станет спортивно-образовательный кластер площадью 28 000 м2. Здесь разместится школа, детский сад, спорткомплекс с бассейном и культурно-деловой центр.

Фото: «Девелопмент-Юг»

Загородная жизнь в черте города — это уже необычно. Поэтому и квартиры девелопер предусмотрел особенные – 65 различных форматов планировок, чтобы каждая семья смогла выбрать для себя лучшее: квартиры с зимним садом, квартиры с эколоджией, видовые лофты с высотой потолка 3 метра, двухуровневые лофты, квартиры с прачечными и много других форматов.

Фото: «Девелопмент-Юг»

В «Погоде» вы можете забронировать квартиру по стартовым ценам или выбрать дом, который будет сдан в эксплуатацию уже в этом году.

Звоните +7(342) 257 04 40.