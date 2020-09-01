В Перми мошенники вернут в бюджет почти 3 миллиона рублей

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Мотовилихинский районный суд Перми вынес приговор бывшему начальнику Центра трудовой адаптации осужденных колонии № 29 ГУФСИН России по Пермскому краю» и его соучастнику – директору коммерческой организации.

Сотрудник колонии завысил цены в контракте на поставку комплектующих для холодильного оборудования. А предприниматель закупил готовое оборудование у третьего лица по значительно более низкой цене, чем было предусмотрено контрактом, и поставил его в исправительную колонию. Разницу - 2, 4 миллиона рублей - подельники поделили.

Суд признал бывшего ГУФСИНовца виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве с использованием служебного положения, совершенном в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года. Его соучастник за мошенничество приговорен к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Также обоим осужденным назначен штраф в размере 120 тысяч рублей.

- Заместителем прокурора края заявил иск о возмещении осужденными причиненного преступлением материального ущерба на общую сумму более 2,9 миллиона рублей в пользу бюджета Российской Федерации, - сообщили в краевой прокуратуре. - Требования прокурора судом удовлетворены.