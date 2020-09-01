В Перми сыграют знаменитые хоккеисты Алексей Касатонов, Александр Якушев, Сергей Бабинов

В Перми уже не раз проходили турниры "Золотая шайба" Фото: Виталий КОКШАРОВ

«В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!». Эта песня была посвящена советским хоккеистам – многократным чемпионам мира и Олимпийских игр. И 10 сентября у пермяков будет возможность своими глазами увидеть матч с участием легендарных хоккеистов. Алексей Касатонов, Ильдар Мухометов, Сергей Бабинов, Ирек Гимаев, Андрей Николишин, Александр Якушев, Борис Миронов и другие звезды мирового хоккея примут участие в гала-матче, который состоится 10 сентября в УДС «Молот».

В этот день в Перми откроется Суперфинал Всероссийских соревнований на призы клуба юных хоккеистов «Золотая шайба». В ходе церемонии открытия турнира и состоится матч звезд мирового хоккея против сборной ветеранов Прикамья.

- За нашу команду сыграет знаменитая молотовская связка Александр Гулявцев - Николай Бардин, чемпион мира Виталий Атюшов, рассказал президент федерации хоккея Пермского края Алексей Чикунов.