В Пермском крае окончены поиски пропавшего в начале июля мужчины

- Фото: Василий Вахрин

- Найден, погиб. Приносим искренние соболезнования родным и близким, - написали волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" к записи о пропавшем 42-летнем Олеге Г.

Напомним, 42-летний Олег пропал 7 июля. В этот день он уехал на велосипеде "MTR andes" зеленого цвета с автовокзала в Чайковском и исчез.

Все это время мужчину искали волонтеры, родственники и полицейские. Также сообщалось, что он нуждается в медпомощи.

Погибший мужчина. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт Пермь"

О смерти Олега стало известно 31 августа. От чего он умер, не сообщается.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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