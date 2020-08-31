В Пермском крае пропал 38-летний мужчина

Равиль Абдулманов. Фото: поисковой отряд "Регион59"

Волонтеры поискового отряда Регион59 объявили в розыск 38-летнего жителя Равиля Абдулманова.

Мужчина пропал в понедельник, 17 августа. В этот день он вышел из дома по улице Школьная,17 в поселке Кутамыш Чусовского района и исчез. Последний раз его видели в день исчезновения возле деревни Ключи.

Приметы: рост 170 сантиметров, среднего телосложения, зеленые глаза, темно-русые волосы. Мог быть одет в форму железнодорожника.

Всех, кому известно местонахождение Равиля, просят сообщать по телефонам: 02, 102, 112, 8-922-31-41-112, 8-908-248-19-47.

Тем временем в Перми продолжаются поиски двух загадочно пропавших молодых людей: 17-летнего Евгения Янковского и 31-летнего Станислава Ушакова.

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