«Грозы, дожди и сильный ветер». МЧС предупреждает пермяков о непогоде

О происшествиях необходимо сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112». Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 31 августа, на территории Пермского края ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра, порывы могут достигать 20 метров в секунду.

- Будьте бдительны! Не стойте у деревьев. Соблюдайте основы безопасности жизнедеятельности на дорогах, улице. Избегайте парковки транспорта и нахождения рядом с конструкциями, деревьями, козырьками крыш зданий и сооружений, - предупреждают жителей края сотрудники МЧС.

О происшествиях необходимо сообщать по единому номеру вызова служб экстренного реагирования «112».

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