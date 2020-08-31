В Перми осудили контролера, выпустившего на линию автобус, в котором 10-летнему мальчику отрезало голову

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Перми осудили 67-летнего контролера пропускного пункта, который в феврале 2019 года выпустил на линию автобус SCANIA, в котором погиб 10-летний мальчик.

По версии следствия, осужденный, являясь контролером контрольно-пропускного пункта организации, допустил к эксплуатации автобус SCANIA, с установленным в нем полимерным материалом вместо закаленного стекла, который не является безопасным, что повлекло по неосторожности смерть пассажира автобуса.

Мужчину приговорили к 1 году 6 месяцам колонии-поселения. Кроме того, осужденный лишен права заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию сроком на 2 года.

Напомним, 20 февраля 2019 года в Перми столкнулись два автобуса. От удара упали и получили травмы два студента политеха, которые ехали на лекции. Все могло этим и обойтись. Но оконное стекло, возле которого сидел 10-летний ребенок, вместо того, чтобы рассыпаться в мелкую безопасную крошку, разлетелось на шесть осколков. Один из них нанес смертельную рану мальчику.

Ранее за смерть ребенка осудили обоих водителей автобусов. Водитель, который был виновником аварии, отправился в колонию-поселение на 4 года. Водителя автобуса, в котором ехал кадет, сначала оправдали, но после приговорили к 3 годам колонии-поселения.

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