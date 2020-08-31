Стало известно, где в Пермском крае выявили новые случаи заражения коронавирусом

Всего в Пермском крае с начала эпидемии коронавируса выявлено 7866 случаев заболевания. Фото: Василий Вахрин

По данным Управления Роспотребнадзора, 55 новых случаев заражения коронавирусом выявили в 12 территориях Пермского края.

Больше всего инфицированных выявлено в Перми - 28. Еще 9 случаев зафиксировано в Березниках, 4 - в Уинском, по три инфицированных выявлено в Горнозаводске и Октябрьском. Два заразившихся вирусом обнаружены в Лысьве, еще по одному - Гремячинске, Гайнах, Добрянке, ЗАТо Звездном и Куединском муниципальных округах.

Всего в Пермском крае с начала эпидемии коронавируса выявлено 7866 случаев заболевания. Косинский муниципальный округ остается единственным «свободным» от коронавируса.

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