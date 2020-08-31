«Прихватил сына вместе с вещами». В Прикамье разведенная пара не поделила ребенка

- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае после развода семейная пара решила разъехаться по разным квартирам. Пока женщина была озабочена переездом, мужчина, ни сказав ей ни слова, собрал вещи, а вместе с ними и их 5-летнего сына и уехал на новое жилье.

На просьбы женщины увидеться с сыном мужчина отвечал отказом, тогда она обратилась в суд. Рассмотрев доводы обеих сторон судья встал на сторону несчастной женщины и определил место жительства ребенка с матерью, но отец не согласился с таким решением и отказался отдать малыша.

Как только исполнительное производство попало в отделение судебных приставов, они тут же возбудили исполнительное производство и привлекли к разбирательству инспектора по делам несовершеннолетних и сотрудников органов опеки.

- Мужчина долго сопротивлялся и не впускал никого в квартиру. Пока присутствующие пытались убедить должника не препятствовать исполнению решения суда, ребенок услышал голос матери и, несмотря на запрет отца покидать комнату, выбежал к ней. Глядя на счастливое лицо мальчика и его неподдельную радость от долгожданной встречи с мамой, мужчина решил пойти на мировую. Оформление необходимых процессуальных документов завершилось в спокойной обстановке. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.