В Перми на перекрестке улиц Революции и Куйбышева открыли один поворот

Фото: Инстаграм Дмитрия Самойлова

Завершился очередной этап реконструкции улицы Революции. Как сообщил в своем Инстаграм глава Перми Дмитрий Самойлов, для автомобилей, идущих от центрального рынка по улице Революции, открыт правый поворот на улицу Куйбышева.

- При этом участок Революции от рынка до Куйбышева остается двусторонним, в первую очередь для того, чтобы с автовокзала могли выезжать междугородние автобусы, - уточнил Дмитрий Самойлов. - На самом перекрестке уже переложены подземные коммуникации, остается заменить сети наружного освещения и закончить переукладку трамвайных путей.

Полностью открыть перекресток для движения трамваев и автотранспорта планируется в середине октября.

Напомним, реконструкция улицы Революции ведется с конца 2018 года. На участке от ЦКР до улицы Сибирской будет устроено четырехполосное движение по 2 полосы в каждую сторону, обустроены трамвайные пути. Обустройство новых трамвайных путей позволит соединить существующие пути. Таким образом, трамваи, идущие от Центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по улице Революции проехать до улицы Горького и затем до Мотовилихи.

Работы на участке от Комсомольского проспекта до улицы Сибирской уже завершены. Движение там было открыто 11 июля.