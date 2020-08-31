За последние сутки от COVID-19 умерло 2 пациента Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По данным Управления Роспотребнадзора, в понедельник, 31 августа, в Пермском крае выявили 55 новых случаев заражения коронавирусом. Из новых инфицированных – 24 мужчины, 30 женщин, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 8 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 20 человек старше 65 лет. 49 заболевших проходят лечение в больницах, 6 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За последние сутки от COVID-19 умерло 2 пациента, 17 человек выздоровели. Таким образом, общее число инфицированных коронавирусом с начала пандемии достигло 7866.