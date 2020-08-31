Сотрудники пермского «УРАЛХИМа» собрали канцтовары для нуждающихся детей

Третий год подряд на заводе объявляют сбор канцелярских принадлежностей для семей, нуждающихся в дополнительной поддержке.

Более семисот единиц канцелярских товаров собрали работники филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Перми в рамках благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Ее в преддверии учебного года традиционно проводит Пермский краевой фонд социальной поддержки населения.

Третий год подряд на заводе объявляют сбор канцелярских принадлежностей для семей, нуждающихся в дополнительной поддержке. На этот раз с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции школьные принадлежности можно было положить в специальный ящик. Работники филиала «ПМУ» наполнили его тетрадями, пеналами, альбомами для рисования, карандашами и другими необходимыми для учебы принадлежностями.

Непосредственно перед Днем знаний активисты Совета молодежи пермского «УРАЛХИМа» вручили собранные наборы канцелярских принадлежностей детям из многодетных семей Перми. Часть подарков представители Пермского краевого фонда социальной поддержки населения передадут семьям из других городов края на специально организованных социальных ярмарках.

Татьяна Нефедова, начальник отдела срочной социальной помощи ГАУ «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения»:

- Пандемия серьезно повлияла на благополучие многих жителей края. Семей, нуждающихся в помощи при сборах детей в школу, стало больше. От этого еще ценнее поддержка, которую оказали работники пермского «УРАЛХИМа». Спасибо им за то, что не остались равнодушными в столь непростое время!