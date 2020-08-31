«Ушла в лес и пропала». В Пермском крае полицейские спасли заблудившуюся в лесу женщину

Старшие лейтенанты Леонид Поспелов и Павел Ванчиков. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Около 22.00 к дорожным полицейским, дежурившим в Кунгурском районе, подошел мужчина и попросил помощи в поиске своей 72-летней тещи. Он рассказал, что его семья приехала за грибами. Родственники разбрелись по лесу и договорились встретиться в условленном месте до наступления темноты. В назначенный час все вернулись, а бабушка нет. Самостоятельные поиски ни к чему не привели, родственники стали переживать, ведь пенсионерка бродила в чаще без телефона, воды и спичек.Тогда мужчина вспомнил, что, проезжая к месту сбора грибов, он видел патруль ГИБДД и отправился к ним за помощью.

- Они тут же подключились к поискам. Стражи порядка включили сигнальное громкоговорящее устройство и стали на машине двигаться по кромке леса, надеясь, что женщина услышит звук сирены и сориентируется, в какую сторону нужно идти. В течение часа бабушка была найдена. Спасенная женщина рассказала, что не заметила, как заблудилась. Быстро стемнело, и она совсем потеряла ориентацию. Блуждая по ночному лесу, вдруг услышала полицейскую сирену и звуковые сигналы. После этого она смогла быстро выйти из леса, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина нашлась далеко от того места, где зашла в лесополосу. К счастью, разыскать ее удалось довольно быстро.

Конечно, родственники очень переживали. А когда смогли обнять друг друга, плакали от радости. Нам с Павлом очень приятно, что мы смогли помочь людям, попавшим в беду, - отметил старший лейтенант полиции Леонид Поспелов. -

Счастливый глава семейства выразил искреннюю благодарность сотрудникам ГИБДД за проявленную чуткость, понимание и готовность прийти на помощь. Он пожелал им здоровья, успехов и хорошей службы.