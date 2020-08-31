В ДТП в Пермском крае погиб водитель Infiniti

Авария произошла на автодороге Кунгур — Соликамск Фото: Василий Вахрин

Смертельная авария произошла ранним утром 30 августа. В 6.30 по автодороге Кунгур — Соликамск на автомобиле «Инфинити» ехал 48-летний житель Омска. По предварительной информации, на 114 километре трассы водитель не справился с управлением, улетел в кювет, а после врезался в столб опоры электросети.

- В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Его 29-летняя пассажирка с тяжелыми травмами головы и тела госпитализирована в больницу. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

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