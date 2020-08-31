Синоптики рассказали о погоде в Перми на понедельник 31 августа

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Фото: Василий Вахрин
По прогнозам пермского Гидрометцентра, в понедельник, 31 августа, в Перми ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха составит 15...20 градусов Цельсия. Весь день будет дуть западный ветер со скоростью 6-11 метров в секунду.
Ночью также прогнозируются дожди. Столбик термометра будет колебаться от +9 до +14 градусов. Скорость ветра составит 4-9 метров в секунду.
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