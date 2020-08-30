С 1 сентября садики и школы в Прикамье будут работать в нормальном режиме

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Во время прямой линии в прямом эфире Дмитрию Махонину задали вопрос жители Пермского района: возобновят ли с 1 сентября садики работу как раньше, в полном объеме.

- И садики, и школы с 1 сентября будут работать в нормальном штатном режиме, - ответил глава региона. – При этом будут соблюдаться меры санитарной безопасности, разработанные совместно с Роспотребнадзором, например, утренние фильтры, измерение температуры, регулярная санобработка помещений. Руководителям муниципалитета посоветовал бы исправиться и лучше информировать людей.