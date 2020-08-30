В Пермском крае за последние сутки выявили еще 58 новых случая заражения COVID-19

Фото: краевой Минздрав.

Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявили 58 новых случаев заражения COVID-19: 53 человека проходят лечение в больницах, 5 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7811, - сообщили в краевом Минздраве. - Ежесуточный прирост больных составил 0,7 процента – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,0 (на 29 августа – 0,99). С картой распространения коронавируса в Пермском крае можно ознакомиться на сайте www.permkrai.ru/antivirus.

Из 58 новых инфицированных – 27 мужчин, 29 женщин, 2 детей (1 мальчик и 1 девочка). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 14 человек, 24 человека в возрасте 45-65, 18 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.

За прошедшие сутки также зафиксировано 2 летальных исхода: 2 пациента умерли от COVID-19. Таким образом, на сегодня зафиксировано 213 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.