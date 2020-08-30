«Бомба в аэропорту, утонувшая пловчиха, «тикающий» предмет в мусорке»: спасателям в Перми пришлось выезжать на 3 ложных вызова

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эти выходные пермским спасателям пришлось три раза выезжать по сообщениям, которые в итоге не подтвердились. В двух случаях вызовы были оправданной предосторожностью.

В субботу днем на тревожный телефон позвонил мужчина и сообщил, что в Каме на Гайве, неподалеку от завода «Уралгидросталь» на улице Ново-Гайвинская, кажется, утонула женщина. Спасатели обследовали прибрежную зону и обнаружили «утонувшую» чуть дальше на берегу живой и невредимой.

Субботним вечером позвонили жители дома на улице Мелитопольская, 26. Они рассказали, что боятся подходить к контейнерам на расположенной неподалеку мусорной площадке, поскольку из одного из них доносится подозрительное тиканье. Специалисты выехали на место, обследовали бак и нашли в нем заводную детскую игрушку.

Поздно вечером в субботу на сайт аэропорта в Южно-Сахалинске пришло письмо о том, что была заминирована взлетно-посадочная полоса в аэропорту Большое Савино. Как сообщили в линейном отделе на транспорте МВД по Пермскому краю, взрывных устройств на пермском аэродроме не обнаружили.