В Перми из окна квартиры на 4 этаже выпала 32-летняя женщина

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Вчера вечером, около 20.12, в пятиэтажке на улице Чердынская, 17 с 4 этаже упала 32-летняя женщина. С тяжелыми травмами ее госпитализировали в МСЧ №9.

Мы уже писали, что 25 августа, около девяти вечера в доме на улице Уфимская, 24 произошла трагедия. Из окна своей квартиры на 3 этаже выпал 41-летний мужчина. Очевидцы случившегося позвонили на тревожный телефон. Однако медики подоспевшей бригады скорой помощи были бессильны что-либо сделать – пермяк скончался на месте. Обстоятельства чрезвычайного происшествия сейчас выясняются.

Также поздним вечером 17 августа, в половине одиннадцатого со второго этажа нежилого здания по улице Ново-Гайвинская, 149 выпал 27-летний мужчина. Очевидцы вызвали пострадавшему «скорую помощь». С различными травмами молодого человека увезли в травмпункт Городской клинической больницы №6.