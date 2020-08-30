Погода в Прикамье 1 сентября 2020: на юге Пермского края жара, на севере небольшой дождик

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Жители края в последнее время пристально следят за погодой. Она преподносит сюрприз за сюрпризом. Дачникам важно знать о погодных изменениях, чтобы успеть убрать урожай. Многих интересует, какая погода в Перми и Пермском крае будет 1 сентября. Позволит ли стихия провести школьные линейки под открытым небом?

Пермские синоптики пока дают обнадеживающий прогноз на последние дни августа и 1 сентября.

- В воскресенье, 30 августа, температура воздуха днем ожидается чуть ниже, чем в предыдущие три дня - от 19 до 24 градусов, - прогнозируют метеорологи ГИС-центра ПГНИУ. – Но подул западный ветер, и начался вынос тропического воздуха из Южной Европы. В центральных регионах страны и Среднем Поволжье температура 1 сентября может повыситься до 30 градусов. Доберется ли волна тепла до Пермского края, пока неясно. Но высока вероятность аномально теплого дня 1 сентября в южных районах края.

- 31 августа из-за облачности днем воздух сильно не прогреется, - считают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Столбик термометра в понедельник поднимется не выше отметки в 21 градус. По предварительном прогнозам, 1 сентября ожидается переменная облачность. По северной половине края выпадут небольшие дожди, на остальной территории их не будет. В Перми температура воздуха днем 1 сентября будет около 23 градусов, без осадков.