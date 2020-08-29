10-летнюю девочку, убитую подростком в Пермском крае, родители похоронят после окончания экспертизы

Фото: предоставлено знакомыми семьи, в которой случилась беда.

Вопрос с похоронами 10-летней девочки, убитой в селе Калино Чусовского района пока остается открытым. Родители хотели похоронить дочь в воскресенье, 30 августа, но из-за того, что тело ребенка увезли на экспертизу в Пермь, похороны откладываются.

А чтобы максимально сэкономить на похоронах, девочку похоронят в гробу, который своими руками сделал хороший знакомый семьи.

Сейчас родителям, которые потеряли дочь, собирают деньги на похороны, ведь свои сбережения многодетная семья, в которой росло трое детей, потратила на подготовку детей к школе.

Напомним, 10-летняя девочка пропала в Пермском крае вечером 25 августа. 27-го в полицию поступило заявление от родителей об ее исчезновении. 28-го днем девочку нашли в траве в 150 метрах от дома. Она была мертва.

29 августа был задержан подозреваемый в «Убийстве малолетнего ребенка». Это 16-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление. Сейчас подростку готовятся предъявить обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

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