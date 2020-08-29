В Перми пьяный водитель без прав протаранил автомобиль Росгвардии

Фото: скин с видео в Telegram-каналах.

ДТП, в результате которого пострадала Lada Granta Управления Росгвардии, произошло в Перми ночью, 29 августа.

- Около 4.20 утра в районе дома № 115 по Шоссе Космонавтов водитель автомобиля ВАЗ 2110, нарушил скоростной режим и допустил наезд на стоящий на запрещающий сигнал светофора автомобиль Lada Granta Управления Росгвардии, - сообщили «КП»-Пермь в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Установлено, что 29-летний виновник аварии не имел водительского удостоверения. По результатам освидетельствования, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку.

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