13-летняя девочка в Пермском крае упала в погреб

В результате падения в погреб девочка получила травмы, медики госпитализировали ее в центральную горбольницу Кунгура. Фото: Василий Вахрин

Вечером 28 августа в Кунгуре произошло ЧП с 13-летней девочкой. Она упала в погреб частного дома на улице Полетаевская. В результате падения школьница получила травмы. Самостоятельно вынести на поверхность родители ее не смогли, поэтому вызвали спасателей.

- Сообщение на пульт оперативного дежурного поступило около 19.00, - сообщили на своей странице ВК спасатели Кунгурской городской службы спасения. - По прибытию на место спасатели спустились в погреб, оказали девочке первую помощь, уложили ее на носилки и с использованием альпинистского снаряжения извлекли ребенка на поверхность.

У дома, где произошло ЧП, уже дежурила бригада врачей «скорой медицинской помощи», медики оказали девочке помощь, а затем доставили ее в Кунгурскую центральную горбольницу.