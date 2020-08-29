Кунгурские спасатели вызволили из плена застрявшую собаку

Фото с места ЧП: группа ВК Кунгурская городская служба спасения.

В пятницу, 28 августа, кунгурским спасателям поступило сообщение от местной жительницы – владелицы собаки. Ее пес застрял в деревянной стене хозяйственной постройки. Самостоятельно помочь своему питомцу женщина не смогла, поэтому вызвала на помощь спасателей.

- Звонок на пульт дежурного поступил в 13.12, - рассказали кунгурские спасатели на своей странице в соцестях. – На место выехала бригада спасателей. По прибытию на место животное пришлось извлекать с использованием слесарного инструмента. В результате спасательной операции пес не пострадал.

Спасенная из плена собака была передана хозяевам.