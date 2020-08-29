56 новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Пермском крае

37 новых заболевших проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Фото: архив "КП"

Опубликованы свежие данные по коронавирусу за предыдущие сутки. На 29 августа в Пермском крае выявлено 56 новых случаев заражения COVID-19: 37 человек проходят лечение в больницах, 19 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 7753. Ежесуточный прирост больных составил 0,7%, коэффициент распространения болезни составляет 0,99.

- Из 56 новых инфицированных – 15 мужчин, 40 женщин, 1 ребенок, - сообщили в краевом оперштабе. - Среди взрослого населения: младше 45 лет – 12 человек, 21 человек в возрасте 45-65, 22 человека старше 65 лет.

За прошедшие сутки также зафиксировано два летальных исхода, оба пациента умерли от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии в Прикамье зафиксировано 211 летальных исходов от COVID-19. Еще 127 случаев смерти инфицированных – не от COVID-19.