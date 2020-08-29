В Перми во время сушки овощной ямы погиб мужчина

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

28 августа в Перми из-за неправильной сушки овощной ямы скончался мужчина. Трагедия произошла в частном доме на улице Телефонной в Мотовилихинском районе.

Днем в этом доме загорелась овощная яма, площадь пожара составила один квадратный метр. В ходе тушения пожара обнаружено тело мужчины без признаков жизни. Ему было 60 лет.

- Лето подходит к концу, дачники собирают урожай, делают заготовки, а для хранения используют овощные ямы и погреба, но, к сожалению далеко не у всех правильно и безопасно получается их просушить, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. - Только за август пожарно-спасательные подразделения потушили четыре овощные ямы, всего с начала года зарегистрировано шесть таких пожаров, три человека получили ожоги тела разной степени тяжести.