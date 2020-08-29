Появилось видео ночного ДТП в центре Перми с Mercedes и «скорой»

Фото с места происшествия Instagram chp_59.

В соцсетях опубликованы кадры с видеорегистратора, который запечатлел ДТП, произошедшее в Перми ночью, 29 августа на Октябрьской площади.

На Комсомольском проспекте перед выездом на Октябрьскую площадь стоит авто. В салоне играет музыка. Водитель тронулся на зеленый свет. В это время видно, как по Екатерининской заканчивает движение через перекресток карета «скорой помощи». В этот момент по Компросу справа от авто с видеорегистратором едет на большой скорости Mercedes. Он таранит машину медиков, та заваливается на бок и падает.

В результате аварии, напомним, пострадали три человека. «КП»-Пермь» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, что самые тяжелые травмы получил 38-летний водитель иномарки. Его госпитализировали в пермскую краевую клиническую больницу. В салоне находились три пассажирки, они тоже получили травмы, но после того, как им оказали первую помощь, женщин отпустили на амбулаторное лечение.

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