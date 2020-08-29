«Тело пролежало три недели». В Перми в закрытой квартире обнаружили труп женщины

Спасатели проникли в квартиру через окно, и обнаружили там труп хозяйки квартиры. Фото: Василий Вахрин

Если бы не бывшие коллеги, неизвестно сколько тело умершей женщины пролежало бы в квартире в центре Перми.

На неприятный запах, идущий из квартиры дома на улице Газеты Звезда, сначала обратили внимание соседи. Они связались с коллегами женщины, живущей в этой квартире.

Бывшие сослуживцы нашли родственников, взяли у них ключи и приехали проповедовать коллегу. В последний раз они разговаривали с ней в начале августа, и с тех пор женщина не отвечала на звонки.

Однако открыть дверь ключом они не смогли, так как она была закрыта изнутри. Из-за двери действительно шел запах, поэтому коллеги позвонили в полицию и в службу спасения.

- Спасатели проникли в квартиру через окно и открыли двери, в квартире действительно был обнаружен труп хозяйки, – сообщил «КП»-Пермь» источник в правоохранительных органах. – Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.