«Была в шоковом состоянии». В Прикамье из горящего дома спасли женщину

Квартира спасенной женщины находилась непосредственно над местом пожара. Фото: Василий Вахрин

Днем 27 августа в Лысьве произошел пожар. Загорелась квартира на первом этаже пятиэтажного дома по улице Чапаева. Дым начал распространяться по всем этажам. Пять жильцов дома смогли самостоятельно выйти на улицу. А 80-летняя женщина, живущая в квартире, расположенной непосредственно над местом пожара, имела серьезные проблемы со здоровьем и покинуть задымленное помещение не смогла, так как вообще не может ходить.

- При помощи трехколенной лестницы мы проникли в квартиру, нашли хозяйку, вынесли ее по лестничному маршу и передали врачам скорой, - прокомментировал старший лейтенант внутренней службы Кирилл Ершов. - Женщина была в сознании, но находилась в шоковом состоянии. Мы нашли в квартире ее мобильный телефон, связались с внучкой, объяснили ситуацию и попросили приехать

Погибших в пожаре нет. В тушении возгорания принимали участие 11 человек личного состава и три единицы техники.