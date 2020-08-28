В Соликамске прошел фестиваль уличного искусства

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

С 19 августа по 22 августа в городе Соликамск Пермского края впервые прошел фестиваль уличного искусства. Как сообщает паблик Пермский край | Реальный край, участниками стали художники из Екатеринбурга, Москвы и Серова, которые вдохновились локацией города с богатой историей.

Все объекты в рамках фестиваля уличного искусства сложились в маршрут-путешествие во времени, который переносит зрителя в шесть разных веков истории города Соликамска.

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

Фото: Управление культуры администрации Соликамского городского округа

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