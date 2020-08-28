«Расходимся, нас обманули». Пермяки не дождались начала новой шоу-программы городского фонтана

Фото: источник «КП»

В пятницу, 28 августа, в Перми протестировали праздничную программу фонтана на эспланаде. После удачного запуска власти приняли решение организовать показы раньше запланированной даты и уже сегодня пермякам обещали показать шоу-программу.

- Праздничной программой, посвященной городу Перми, новый фонтан будет радовать пермяков не с 1 сентября, как сообщалось ранее, а с 28 августа по 30 сентября. Новые представления будут чередоваться с прежними и идти с 18:00 до 22:00, 2 раза в час, - сообщала пресс-служба администрации.

В указанное время сотни жителей и гостей города вместе с детьми пришли на эспланаду в ожидании праздника. Но, простояв несколько часов, ушли расстроенные - шоу не состоялось.

«Облом», «Кина не будет», «Шоу - не фонтан», - писали в социальных сетях разочарованные пермяки.

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