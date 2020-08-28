«Слишком много вопросов от родителей». Министр образования Пермского края проведет прямой эфир в instagram

Прямой эфир пройдет 31 августа в 18.00 Фото: Андрей МАТЛИН

- Совсем скоро мы все отправимся в школу. Поступает очень много вопросов и домыслов от родителей. Поэтому решила провести родительское собрание в новом формате. Будем разговаривать в прямом эфире в Instagram 31 августа в 18.00, - сообщила в своем Instagram министр образования Пермского края Раиса Кассина.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса формат школьных линеек и сам процесс обучения изменится. Так, торжественные линейки на улице пройдут только для первых и выпускных классов, для остальных классов праздничные мероприятия будут проходить в их кабинетах. Для безопасности ребят и сотрудников за каждым классом будет закреплен отдельный кабинет, за исключением уроков физики, химии и прочих, где необходимо специальное оборудование.

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