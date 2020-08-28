«УРАЛХИМ» помог обновить детские площадки в Индустриальном районе Перми

Фото: "ПМУ" АО "ОХК "УРАЛХИМ"

В рамках благотворительной программы «УРАЛХИМ» - детям» филиал «ПМУ» оказал спонсорскую помощь муниципалитету в обновлении трех детских площадок во дворах домов Индустриального района г. Перми.

Жители домов, муниципалитет и пермский завод компании «УРАЛХИМ» объединили усилия в благоустройстве дворов Индустриального района. Товарищества собственников жилья разработали проекты обновления своих придомовых территорий и стали участниками соответствующей городской программы. Средства на эти цели заложены в бюджете Перми.

Увеличить количество удовлетворенных заявок на благоустройство площадок помогло участие бизнеса. В рамках корпоративной благотворительной программы «УРАЛХИМ» - детям» пермский завод химического холдинга, расположенный в Индустриальном районе Перми, присоединился к программе и выделил спонсорские средства. В результате обновлены две площадки во дворах домов по ул. Мира, 136, ул. Леонова, 68. На очереди – придомовая территория по адресу ул. Беляева, 59.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

- Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» находится в Индустриальном районе Перми, здесь же живет много работников предприятия. Поэтому понятно наше желание внести свой вклад в благоустройство территории. Из года в год «УРАЛХИМ» оказывает в этом направлении спонсорскую помощь. Благоустройство детских площадок – наш первый опыт. Мы видим активную позицию жителей и администрации. Будем продолжать эту работу.

Жители домов на общих собраниях определились, как именно хотели бы благоустроить свою территорию. В итоге во всех трех дворах появились новые комплексы воркаут-тренажеров. У дома по ул. Мира, 136 жители кроме спортивных снарядов мечтали установить у себя качели-«гнездо», как на набережной Камы – теперь это стало реальностью.

Александр Иванов, глава Индустриального района г. Перми:

- Филиал «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» принял участие в благоустройстве дворов Индустриального района и в очередной раз подтвердил, что является социально-ответственным предприятием. Развитие придомовых территорий – важная часть работы администрации. При помощи наших партнеров – крупных предприятий – удается сделать значительно больше на благо жителей.