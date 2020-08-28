Экология — приоритетное направление деятельности предприятия «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Завод выпускает экологически чистое топливо, реализует инвестиционную программу, имеющую ярко выраженный природоохранный характер. Фото: «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

27 июля в ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» утвержден важный не только для предприятия, но и всего нашего региона документ - Комплексная экологическая программа на 2020-2030 годы, в которой зафиксированы главные направления повышения экологической безопасности: «Чистый воздух», «Чистые воды», «Обращение с отходами», «Рекультивация земель», «Экологические инициативы» и «Поддержание биоразнообразия».

По каждому направлению систематизированы мероприятия, в том числе затрагивающие реконструкцию и модернизацию производственных объектов, которые в сумме дадут колоссальный экологических эффект. Только по мероприятиям из раздела «Чистый воздух» к 2030 году ожидается снижение выбросов загрязняющих веществ на 15%, в том числе, выбросов парниковых газов – на 20%.

— Наше развитие немыслимо без учета экологического вектора. Система мониторинга продолжит совершенствоваться и, безусловно, будет способствовать нашей эффективной работе, потому что эффективность сегодня — это не только рентабельность, но и безопасность, - рассказал Сергей Андронов, генеральный директор предприятия.